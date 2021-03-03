Глава РЭО заявил об отсутствии системных рисков банкротства регоператоров

Системных рисков банкротства операторов по вывозу ТКО в России нет. Возможны единичные случаи, когда компании сами делают серьезные ошибки. Об этом в интервью РБК заявил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев.

«Такой риск исключен в настоящий момент из той зоны, которую мы называли непрогнозируемой», — отметил глава РЭО.

По его словам, в 2019 году в РЭО не было понимания, что может подтолкнуть к банкротству мусорных операторов. Количество рисков банкротства на тот период было «достаточно большим». Это и низкая собираемость платежей за услугу, и в целом низкий охват услугой населения, отсутсвие инфраструктуры в ряде регионов (как минимум контейнеры и контейнерные площадки), высокий уровень первоначальных затрат региональных операторов и фактическое отсутствие кредитных средств. Все это в комплексе создавало картину хаоса.

С декабря 2019 года до сентября 2020 года под угрозой банкротства были несколько региональных операторов в разных регионах. Весной 2020 года ситуация обострилась и из-за ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. На грани банкротства были около 20 компаний. В связи с чем правительство решило выделить из федерального бюджета на их поддержку 8,9 млрд рублей, чтобы покрыть кассовые разрывы.