Глава РЭО: за 20 лет люди начали выбрасывать в два раза больше мусора

Один человек оставляет после себя 450−470 килограммов отходов, хотя еще 20 лет назад это было 200 килограммов. Генеральный директор Российского экологического оператора, курирующего мусорную реформу, Денис Буцаев рассказал, что сейчас в составе коммунальных отходов преобладают высокотехнологичные виды, которые почти не разлагаются.

«Мусор — это все, что мы оставляем после нашей жизнедеятельности. 20 лет назад каждый гражданин образовывал около 200 кг мусора, потом доросло до 250−270 кг к 2005−2007 годам, потом рост стал в геометрической прогрессии. Сейчас мы образовываем по 450−470 кг, причем 30 кг добавили за последние два года, то есть полтонны отходов каждый человек после себя оставляет», — сказал глава РЭО в среду на всероссийском молодежном экологическом форуме «Экосистема».

В 1970–1990-е годы отходы были преимущественно мокрые, бытовые, они гниют и для природы не несут сильного урона. Сейчас высокотехнологичные виды отходов преобладают в составе твердых коммунальных отходов. Такие отходы не разлагаются в естественной среде. Например, в среднем пластиковая бутылка разлагается 400 лет, а стекло вообще не разлагается, но его можно перерабатывать в бутылки или стекловату для строительства.

Бумагу можно переработать более 20 раз, на последнем этапе из нее делается упаковка для яиц, гофрированный мягкий материал. При этом в России макулатуру перерабатывают даже больше, чем ее образуется, а другие страны «охотятся за нашей макулатурой». Ведь это один из наиболее дешевых материалов для создания многих видов продукции.

Из пластика можно сделать большое количество полезных вещей, он перерабатывается практически бесконечное множество раз, но он также является самым вредным материалом. Также есть технологии, которые могут разложить до химических элементов пластик, из которых он сделан. Но это дорогостоящий процесс.

«Переработка всегда дороже, чем оригинальное сырье, особенно в тех странах, которые являются владельцами такой богатой сырьевой базы. Поэтому, чтобы запустить систему эффективной переработки, нужно экопросвещение и экологически ответственное потребление <…>. Если каждый из нас будет понимать, что может отказаться от одноразовой посуды или упаковки, он уменьшит ее образование. <…> Каждый ваш подход к полке магазина — это должен быть выбор в пользу переработки», — отметил Денис Буцаев.