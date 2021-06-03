Глава РЭО назвал личным вызовом создание единой системы прослеживаемости отходов

В России создадут единую информационную систему прослеживаемости отходов на базе ранее созданных, сообщил гендиректор Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

На сессии «Формирование экономики замкнутого цикла», на которой также выступила вице-премьер России Виктория Абрамченко, глава госкорпорации перечислил проблемы отрасли обращения с отходами, в частности связанные с отчетностью.

«На бумаге мы утилизируем, почти как в Германии, очень успешно, почти все, начиная с бумаги, заканчивая резиной. Почему? Потому что для отчетности достаточно одной бумаги, акта. Его подписывают с компанией, которая имеет лицензию. А лицензии у нас имеют несколько тысяч компаний. Проверить их невозможно, потому что такое количество актов, которое выписывается в настоящий момент, никакая статистическая система, никакие руки перелопатить не смогут. Нужна цифровизация отрасли», — отметил Буцаев.

Другой проблемой он назвал создание разных систем, которые начали дублировать друг друга и накладывать дополнительные издержки на участников рынка, им пришлось заполнять еще больше форм. Буцаев считает, что нужна одна система, которая объединит в себе контроль и за движением отходов от момента их образования до их утилизации или размещения, и за транзакциями, которые проходят внутри системы.

Если предприятие само отправило отходы на переработку, то система должна увидеть, кто отправил, что, в каком объеме и кому. По слова главы РЭО, такая система контроля сможет гарантировать адекватное возмещение в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) за условный экологический вред, наносимый производителями. В частности речь о тех, кто производит упаковку, которая составляет половину от твердых коммунальных отходов (ТКО).

«Есть задача до конца года такую систему создать, мы активно над этим работаем. В настоящий момент могу сказать, что договорились об основных принципах, взяли за основу уже то, что существует, чтобы не повторяться. И я уверен, во всяком случае это мой личный вызов, что такую систему мы до конца года создадим», — заявил Буцаев.

На полях ПМЭФ Денис Буцаев дал интервью ТАСС, в котором рассказал о запрете на неперерабатываемый пластик. По его словам, переход на другие материалы будет плавным.