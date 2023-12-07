Экология 07 декабря 2023, 15:23 Глава РЭО рассказал студентам Плехановки об экономике замкнутого цикла на открытой лекции РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора провел открытую лекцию «Циркулярный механизм: роль ESG-повестки в построении ЭЗЦ в России» для студентов РЭУ им. Г. В. Плеханова. Мероприятие прошло 7 декабря. Глава РЭО также ответил на вопросы студентов.

«Переход к экономике замкнутого цикла (ЭЗЦ) является важным условием и драйвером устойчивого развития и снижения экологических рисков. При этом ESG-трансформация и ЭЗЦ — взаимосвязанные и взаимовлияющие концепции. Плехановский университет в числе сильнейших вузов России вовлечен в ESG-тему. Вуз входит в Консорциум «Экономика замкнутого цикла» и уже готовит профессионалов в области зеленой экономики. Вместе с экспертами РЭО университет также актуализирует образовательную программу под запрос работодателей и расширяет спектр научных исследований в этой области», — сказал Денис Буцаев.

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Он также рассказал подробнее о программах развития отрасли обращения с отходами. Одним из базовых федеральных проектов является проект «Экономика замкнутого цикла» Стратегического направления «Экология — основа жизни». К его реализации приступили в 2021 году. Руководить проектом поручено Российскому экологическому оператору.

По словам Буцаева, в 2022 году на территории Российской Федерации было образовано рекордное количество отходов производства и потребления — более 9 млрд тонн, накоплено — свыше 52 млрд тонн. Значительную долю этого объема составили отходы добычи и обогащения, обрабатывающих предприятий, объектов генерации, строительные отходы. К 2030 году доля вторичных ресурсов в сырье для производства продукции и материалов составит не менее 40% — в строительстве, не менее 34% — в промышленности и не менее 50% — в сельском хозяйстве.

Объем образования твердых коммунальных отходов (ТКО) ежегодно составляет порядка 60 млн тонн.

«Реформа обращения с ТКО реализуется в России с 2019 года. На сегодня порядка 50% всех коммунальных отходов уже отправляем на обработку и около 12% — на утилизацию — а значит, даем отходам вторую жизнь, извлекаем как можно больше полезных фракций и вовлекаем их снова в хозяйственный оборот в виде новых изделий для повторного использования», — рассказал Буцаев.

Ранее РЭО запустил модульную образовательную программу по обращению с ТКО в экономике замкнутого цикла. Программа подготовлена совместно с вузами из Консорциума РЭО, включая РЭУ им. Плеханова. Она состоит из 10 самостоятельных учебных модулей, которые можно интегрировать в магистерские и бакалаврские программы.