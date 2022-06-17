Глава РЭО рассказал об онлайн-площадке по продаже вторсырья в России

Площадка для продажи вторичного сырья переработчикам, а также для покупки такой продукции утилизаторами появится в России. Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал об онлайн-бирже вторсырья в интервью ТАСС.

Электронная биржа станет частью общей системы в рамках проекта «Экономика замкнутого цикла». Площадка уже подготовлена и готовится к запуску в этом году. В данный момент завершаются юридические процедуры оформления.

«Она создана по принципу полноценной биржи. Любой желающий может продать любое количество своего вторсырья переработчику. А переработчик, наоборот, может выставить лот, под который найти соответствующего поставщика. И на этой же бирже вы можете осуществить платеж, заключить электронный контракт, осуществить платеж за поставку», — рассказал Буцаев.

Биржа также проконтролирует корректность исполнения сторонами своих обязательств, застрахует сделку и обеспечит логистику в рамках сделки. Планируется, что сервисом можно будет воспользоваться уже в июле этого года.