Экология 30 августа 2023, 17:38 Глава РЭО рассказал о вызовах для мусорной отрасли РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев рассказал 30 августа о вызовах для реформы отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в рамках пленарной сессии на Московском урбанистическом форуме.

«Для развития всей отрасли ТКО, формирования экономики замкнутого цикла очень важно продвигать раздельный сбор, с которого выстраивается вся технологическая цепочка. До 80% того, что попадает в синий бак, мы можем переработать. Далее — это создание инфраструктуры, необходимой для сортировки и переработки. Еще один важный элемент — это экономический стимул использования тех продуктов, которые мы получаем из вторсырья. Это делается через введение норматива по использованию вторсырья и через экономический подход, когда утилизаторам компенсируют часть затрат, которые связаны с производством вторсырья или его использования при производстве новой продукции. Это было бы невозможно сделать при нынешних экономических реалиях без изменений в законодательстве, касающихся РОП», — отметил Денис Буцаев.

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На пленарной сессии «Отходы мегаполиса. Вызовы и перспективы» также затронули вопросы городской политики в сфере обращения с отходами, санитарной безопасности города и бесперебойного функционирования системы обращения с отходами, совершенствования правового регулирования, осветили задачи и вызовы в сфере обращения с отходами и перспективы отрасли.

В рамках Федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» создано 220 объектов мощностью 19 млн тонн в год по обработке, 5 млн тонн — по утилизации и 2 млн тонн — по размещению. На сегодня порядка 50% всех коммунальных отходов отправляется на обработку и около 12% — на утилизацию. В рамках реформы обращения с ТКО инфраструктура модернизируется, дополняется новыми высокотехнологичными объектами и переориентируется в сторону повторного использования отходов. Но мы делаем ставку не только на развитие инфраструктуры, но и смену парадигмы мышления, а именно формируем новую модель экономики — экономику замкнутого цикла.

При создании инфраструктурного каркаса отрасли по обращению с ТКО РЭО предоставляет господдержку инициаторам проектов, а также создает условия для формирования в России экономики замкнутого цикла.

По всей стране создаются новые мощности на основе концессионных соглашений с регионами. Общая мощность объектов по обработке ТКО, создаваемых в рамках концессий, превышает 10,5 млн тонн в год, а общий объем инвестиций в такие проекты превысит 160 млрд рублей. В 2022 году заключено 26 концессий в отношении объектов обращения с ТКО, а с начала 2023 года по состоянию на август, уже — 20 концессий. Срок ввода объектов по заключенным в 2022–2023 годах концессионным соглашениям — с 2024 по 2026 год.

Мощности для переработки также активно наращиваются в России. Всего в стране утилизацию отходов от использования товаров осуществляют более 600 предприятий, среди которых компании-утилизаторы пластика и полимеров, стекла, бумаги и картона, резинотехнических изделий, текстильных отходов, аккумуляторов и батареек, электролома, отходов фильтров, отходов масел.