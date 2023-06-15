Экология 15 июня 2023, 17:38 Глава РЭО рассказал о дегазации полигонов

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Генеральный директор Российского экологического оператора принял участие в сессии «Углеродное регулирование и создание рынка обращения углеродных единиц в странах Азии, Африки и Ближнего Востока» в рамках ПМЭФ-2023 и рассказал о реализации климатических проектов в отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

«Климатические проекты в сфере обращения с отходами — это устойчивый тренд вообще в мире, он набирает популярность и пока составляет не так много, где-то 3−5% от общего количества климатических единиц, которые обращаются. За год в мире в среднем выпускается шесть миллионов углеродных единиц от таких проектов. Но смысл этих проектов заключается в том, что они реализовываются в сфере, где решение экологических проблем является еще и продолжением экологических проектов. То есть это не экология для промышленности, а экология — для экологии», — отметил Денис Буцаев.

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Наиболее распространенными видами климатических проектов в сфере обращения с отходами являются проекты по улавливанию (Landfill Gas Capture) и энергетической утилизации (Waste Handling and Disposal) свалочного газа. Еще один вид климатических проектов в мировой практике — это компостирование органических отходов (Organic Waste Composting). По сравнению с другими отраслями экономики (энергетика, промышленность, сельское хозяйство и т. д.) расходы на реализацию распространенных видов климатических проектов относительно низкие.

«Что было бы интересно делать в РФ: в настоящий момент технологических препятствий для дегазации полигонов в России не существует, таких технологий много, они на самом деле неплохо локализованы у нас в стране, но при этом мы можем получить эти технологии из дружественных стран. Указанные объемы углеродных выбросов — это 63 млн тонн по году. Это оценки экспертные, даже если они не совпадают на несколько десятых процентов, ничего страшного не будет. Потому что сам по себе объем достаточный для того, чтобы реализовать самый крупный экологический проект по дегазации всех полигонов, которые у нас существуют», — рассказал глава РЭО.

Климатические проекты по активной дегазации полигонов с утилизацией свалочного газа, в том числе для получения электрической энергии и газомоторного топлива, имеют очень хорошие перспективы и позволят компаниям отрасли ТКО выходить на рынок углеродных единиц.