Глава РЭО рассказал, кто «заматывает» мусорную реформу

«Чувствую достаточно сильное в некоторых направлениях. Оно выражается в заматывании процесса, когда вроде бы что-то все делают, но результата нет. Эта ситуация самая опасная. Здесь мы поступаем достаточно просто. С регионами, которые буксуют, прописываем „дорожные карты“ с реперными точками и контролируем, двигаются они или не двигаются», — сказал Буцаев.

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Среди регионов, кто больше других «заматывает» реформу, Буцаев назвал Еврейскую автономную область, Ненецкий АО, Забайкалье и Курганскую область. По словам главы РЭО, в отношении регионов, которые не справляются, оказывается достаточно существенное давление, «чтобы они справлялись».

Буцаев заметил, что наведением порядка в регионах должны заниматься местные власти и операторы. В задачи РЭО совместно с правительством входит формирование общих правил функционирования рынка и мер поддержки для регионов и региональных операторов.

Мусорная реформа началась в России в январе 2019 года. Теперь в каждом регионе должна появиться схема, описывающая, где образуются отходы и как они затем утилизируются. Реформа также предполагает конкурсный отбор региональных операторов для сбора и утилизации мусора.