Экология 29 июня 2023, 15:09 Комплекс переработки отходов в Крыму будет перерабатывать более половины отходов полуострова к 2025 году

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Глава РЭО проверил ход строительства КПО на 500 тысяч тонн ТКО в Крыму. Утилизировать КПО сможет почти до 62% входящих ТКО уже в 2025 году.

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев осмотрел совместно с Председателем совета министров Республики Крым Юрием Гоцанюком строительство комплексного объекта обращения с отходами — экотехнопарк Белогорского района мощностью 500 тысяч тонн.

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«В Крыму будет создан комплекс по переработке отходов, который позволит снизить объем отходов, направляемых на полигоны в два раза. Экотехнопарк расположится в Белогорском районе, его мощность обработки составит 500 тысяч тонн в год, это около 60% твердых коммунальных отходов (ТКО), образуемых в регионе. Утилизировать КПО сможет почти до 62% уже в 2025 году. В ходе рабочего визита ознакомились с ходом строительства объекта», — сообщил Денис Буцаев.

«Продолжаются работы по засыпке котлована и устройству бетонной подготовки мусоросортировочного комплекса, устройству бетонной подготовки под дымовую трубу котельной, ведется разработка котлована резервуара аварийного сброса топлива для контейнерной автозаправочной станции. Окончание работ предусмотрено в 2024 году», — отметил Юрий Гоцанюк.

В рамках рабочего совещания обсуждалось выполнение графика производственных работ по созданию инфраструктурных объектов по переработке ТКО на территории Республики Крым.