Экология 16 сентября 2023, 11:04 Глава РЭО провел московским школьникам урок на тему переработки отходов и РСО РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел 15 сентября открытый урок по экономике замкнутого цикла и обращению с отходами «Экологическое поведение — норма жизни» для учеников Хорошевской школы в Москве.

«Более 80% отходов в стране захоранивается на полигонах, каждый второй килограмм сортируется. К 2030 году наша цель — сортировать 100% бытовых отходов, а захоронение снизить вдвое. В России только 12% мусора перерабатывается. Ежегодно территория под свалки увеличивается на 5 тысяч км кв. Это равно двум территориям Москвы или же десяти территориям Новосибирска. Значительное число мусора, который мы ежедневно выбрасываем, можно переработать. Пластик, бумага, стекло и металл — все это может получить вторую жизнь. Мы в РЭО всегда поддерживаем полезные акции, конкурсы и обучающие курсы для ребят из разных городов. Также важно проведение экологических уроков в школах. Задача, которую нам предстоит решить, требует вклада не только специалистов, но и каждого из нас», — сказал Денис Буцаев.

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После просветительской беседы для восьмиклассников провели экологический квиз и рассказали о профессиях в сфере обращения с отходами.

Также в школе есть Комитет экологии, которому глава РЭО предложил принять участие в экскурсии на завод по переработке отходов. А после этой экскурсии ученикам предложили поделиться своими предложениями и инициативами на молодежном дне Российского экологического форума, который будет проходить на площадке кампуса СберУниверситета 9 октября.

Хорошевская школа — одна из трех московских школ, где уже есть фандоматы. Их установкой занималась компания Ecoplatform. На открытом уроке присутствовал генеральный директор Ecoplatform Иван Гусаков.

Кроме того, 15 сентября РЭО открыл акцию в более чем 200 школах Московской области, где установлены фандоматы. Школьники смогут обменивать тару на баллы, а самые активные получат ценные призы.