Экология 23 ноября 2023, 10:16 Глава РЭО провел лекцию по экономике замкнутого цикла студентам МГИМО РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел для студентов Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО) открытую лекцию по устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла в России. Лекция состоялась 22 ноября в МГИМО.

«МГИМО в числе первых включился в развитие ESG-повестки и присоединился к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. С вузом мы уже активно сотрудничаем, создаем кадровый резерв, повышаем качество подготовки научно-исследовательских, производственных и управленческих кадров в области устойчивого развития и актуализируем образовательные программы. Уверен, что наше сотрудничество с МГИМО станет плодотворным для формирования экономики замкнутого цикла и высококвалифицированных кадров в этой области», — отметил глава РЭО.

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На лекции Денис Буцаев рассказал о федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», который стал одним из базовых проектов Фронтальной Стратегии Стратегического направления «Экология — основа жизни». К его реализации приступили в 2021 году. Руководить проектом поручено Российскому экологическому оператору.

МГИМО входит в Консорциум РЭО по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. РЭО и МГИМО разработали программу дополнительной профессиональной подготовки «Экономика замкнутого цикла» и программу повышения квалификации для работников в сфере экологии «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления».