23 ноября 2023, 10:16
Глава РЭО провел лекцию по экономике замкнутого цикла студентам МГИМО
Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел для студентов Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО) открытую лекцию по устойчивому развитию и экономике замкнутого цикла в России. Лекция состоялась 22 ноября в МГИМО.
«МГИМО в числе первых включился в развитие ESG-повестки и присоединился к Консорциуму по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. С вузом мы уже активно сотрудничаем, создаем кадровый резерв, повышаем качество подготовки научно-исследовательских, производственных и управленческих кадров в области устойчивого развития и актуализируем образовательные программы. Уверен, что наше сотрудничество с МГИМО станет плодотворным для формирования экономики замкнутого цикла и высококвалифицированных кадров в этой области», — отметил глава РЭО.
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На лекции Денис Буцаев рассказал о федеральном проекте «Экономика замкнутого цикла», который стал одним из базовых проектов Фронтальной Стратегии Стратегического направления «Экология — основа жизни». К его реализации приступили в 2021 году. Руководить проектом поручено Российскому экологическому оператору.
МГИМО входит в Консорциум РЭО по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. РЭО и МГИМО разработали программу дополнительной профессиональной подготовки «Экономика замкнутого цикла» и программу повышения квалификации для работников в сфере экологии «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления».
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