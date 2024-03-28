Экология 28 марта 2024, 14:16 Глава РЭО предложил создавать с бизнесом центры компетенций по экономике замкнутого цикла в вузах России РЭО

Читать 360tv в

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев предложил создавать центры компетенций в вузах с индустриальными партнерами, чтобы обучение проходило без отрыва от производства. Об этом он сообщил на первом очном заседании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Мероприятие прошло 26 марта в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

«Я бы предложил опросить все образовательные учреждения — участников консорциума относительно готовности создания такой кафедры с индустриальным партнером при участии РЭО. Мы готовы будем найти индустриального партнера, он может быть как федерального уровня, так мы можем найти и локальных игроков. Уверен, они будут заинтересованы в подобного рода программах», — сообщил Денис Буцаев.

Реклама

Также в планах РЭО создать федеральную сеть региональных центров компетенций в ведущих вузах регионов, где базируются экопромышленные парки РЭО.

РЭО разработал с вузами-участниками Консорциума три магистерские программы «Инженерные решения для экономики замкнутого цикла» (МИСиС), «Зеленая экономика и управление ресурсами» и «ESG-трансформация предприятий» (РЭУ им. Г. В. Плеханова), а также 5 программ дополнительного профессионального образования.

Также в рамках Консорциума была создана модульная образовательная программа по обращению с отходами в экономике замкнутого цикла. Она включает 10 учебных модулей для формирования ключевых отраслевых компетенций в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла. Модули образовательной программы находятся в открытом доступе.

В апреле 2023 года создана базовая кафедра РЭО в РЭУ им. Г. В. Плеханова. Сейчас создается базовая кафедра РЭО в МГИМО МИД России. Предварительно, подразделение начнет работать — 1 сентября.

В 2024 году РЭО также планирует учредить стипендиальную программу с целью поощрения научной и исследовательской деятельности студентов в области обращения с отходами и экономики замкнутого цикла.

РЭО создал Консорциум по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла в сентябре 2021 года. В него вошли 20 вузов, 4 профильные научные организации, 15 предприятий реального сектора и 2 банка. Всего более 40 организаций и вузов.

Среди них МГУ им. М. В. Ломоносова, Университет Г. В. Плеханова, Российский университет дружбы народов, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Иркутский национальный исследовательский технический университет, Уральский университет им. Б. Н. Ельцина и другие вузы. Также в состав консорциума входят Сбербанк, Промсвязьбанк, такие компании, как Русал, НЛМК, Союзцемент, Уралкалий, СИБУР и другие.