Экология 23 июня 2023, 12:21 Глава РЭО поздравил Движение юннатов России со 105-летием

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Движение юных натуралистов России отметило 18 июня 105-летие со дня своего основания. Юннаты, руководители эколого-натуралистических центров из 22 субъектов РФ встретились на партнерской площадке ГБОУ ДО «Федеральный центр дополнительного образования детей» (ФЦДО). Директор Российского экологического оператора Денис Буцаев направил педагогам и наставникам, юным натуралистам приветственное слово.

«С момента своего создания ФЦДО прошел вековой путь развития и сумел заявить о себе как о ведущей в России организации естественнонаучной направленности дополнительного образования детей. РЭО высоко ценит ваш вклад и вклад сотрудников в формирование культуры осознанного потребления российских школьников и педагогического сообщества, активное продвижение значимых для общества начинаний в области устойчивого развития и выражает искреннюю благодарность за активную общественно-значимую деятельность. Желаю всем благополучия и новых профессиональных достижений в области экологического образования подрастающего поколения нашей страны», — сказал Денис Буцаев.

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Во встрече также приняли участие представители эколого-натуралистических центров Донецкой и Луганской народных республик, представители реального сектора экономики (СИБУР), финансового сектора (АО «Российский сельскохозяйственный банк»), общественные организации (Российское общество «Знание», Всероссийское движение волонтеров — экологов «Делай!», Всероссийское общество охраны природы и другие), учреждения высшего образования (РГАУ МСХА им. К. А. Тимирязева).

Партнеры подготовили разнообразную программу для юных натуралистов и всех гостей праздника. Эковолонтеры «Делай!» организовали ЭкоГТО.

В рамках соглашения с ФЦДО с 2021 года РЭО выступает соорганизатором Всероссийского образовательного проекта по формированию культуры обращения с отходами «ЭкоХОД» у школьников, который реализуется в 72 субъектах РФ с общим охватом более 200 000 участников, соорганизатором образовательных циклов «Зеленый ход» для педагогов с общим охватом более 2000 педагогов из 75 субъектов РФ, обладателем сертифицированных методических рекомендаций для педагогов, разработанных по заказу компании (по организации занятий на тему обращения с ТКО и для проведения уроков на тему ЭЗЦ).

ФЦДО — преемник Биологической станции юных любителей природы (Биостанция), созданной 15 июня 1918 года. Учредителем учреждения является Российская Федерация. Функции и полномочия Учредителя Учреждения осуществляет Министерство просвещения Российской Федерации. ФЦДО наделено статусом Федерального ресурсного центра по развитию естественнонаучной направленности дополнительного образования детей. Координирует сеть из 82 региональных ресурсных центров, 55 региональных экостанций, является Инновационной площадкой Российской Академии Образования.

Юные натуралисты, или юннаты — это детское движение, которое зародилось в России в 1918 году. Движение юных натуралистов не только сохранилось, но и приобрело всероссийский масштаб. Благодаря национальному проекту «Образование» для юных любителей природы создаются инфраструктурные и организационно-педагогические условия, приобретается современное оборудование для обновления и реализации программ дополнительного образования. На сегодняшний день функционирует 83 региональных ресурсных центра по развитию естественнонаучной направленности дополнительного образования детей, 16 420 организаций, реализующих образовательные программы естественнонаучной направленности, в которые вовлечено более 3 000 000 обучающихся.