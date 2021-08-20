Глава РЭО перечислил альтернативы для одноразовых товаров, которые планируют запретить

В России составили список из 28 одноразовых товаров, которые следует запретить из-за невозможности переработки. Но это не значит, что жители столкнутся с дефицитом, например, ватных палочек. Любую позицию в перечне можно заменить более экологичной альтернативой, заявил «360» генеральный директор «Российского экологического оператора» Денис Буцаев.

Например, для ватных палочек заменой могут быть изделия из дерева или бумаги, для упаковки яиц можно использовать не полистирол, а пульпекартон. Для пластиковых стаканчиков экологичнее использовать ПЭТ или полипропилен, пояснил он. И это всего несколько примеров.

«Поэтому на самом деле пластик пластику рознь. И наша задача — сделать так, чтобы на полках появился именно тот пластик, который можно переработать», — подчеркнул он.

По его словам, чтобы сподвигнуть производителей на переход к более экологичной и перерабатываемой упаковке, в первую очередь нужно увеличивать ставки экологического сбора. Сейчас население платит 193 миллиарда рублей в год в составе тарифа на вывоз отходов, а бизнес — только 3,7 миллиарда сборов.

«Это катастрофически несправедливая диспропорция, поэтому правила уплаты экосбора поменяются в этом году. И компании начнут платить экосбор со следующего года через электронную систему, которую, скорее всего, будет контролировать РЭО. Чем менее экологична упаковка — тем выше ставка экосбора», — объяснил Буцаев.

Именно благодаря экосбору в обращение пойдет меньше трудноутилизируемой упаковки. Производители будут переходить на перерабатываемую упаковку, потому что это будет дешевле, отметил он.

По его словам, потребители вряд ли заметят существенную разницу при замене материалов для изготовления тех или иных товаров.

«Потому что для обывателя все это называется пластиком. <…> Вряд ли вы заметите разницу в пластиковом стаканчике из ПЭТ или из полистирола. А для экологии она колоссальная», — подчеркнул Буцаев.

Он отметил, что экологична также упаковка из стекла. Его почти бесконечно без потери качества можно перерабатывать. Хорошая альтернатива — упаковка из бумаги, но без тонкого слоя пластика.

«Лучшая альтернатива — это полный отказ от одноразовой посуды и пластика. Сейчас вообще стало модно приходить в кофейню со своей кружкой, чтобы не брать одноразовый стаканчик. От трубочек тоже лучше вообще отказаться», — заключил гендиректор РЭО.