Глава РЭО обсудил с врио Мордовии равитие инфраструктуры по переработке отходов в регионе

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев обсудил с временно исполняющим обязанности главы Республики Мордовия Артемом Здуновым строительство в регионе завода по переработке мусора. Рабочая встреча по вопросам системы обращения с твердыми коммунальными отходами в регионе состоялась 6 июля в Москве.

Для достижения национальных целей — захоронение не более 50% твердых коммунальных отходов — в Мордовии необходимо построить мусоросортировочный комплекс и современный межмуниципальный полигон линии глубокой переработки отходов. Он будет включать в себя линию производства альтернативного топлива для цементных заводов и линию компостирования.

Строительство нового мусороперерабатывающего завода и мусороперегрузочных станций в Мордовии будет осуществляться в рамках инвестиционного проекта. Возведение таких объектов необходимо, чтобы достичь показателей, прописанных в указе президента РФ о национальных целях до 2030 года.

На данный момент в Мордовии ежегодно образуется около 266 тысяч тонн отходов, которые отправляются на захоронение. При этом в регионе действует 14 полигонов общей мощностью 470 тысяч тонн отходов. Однако все они почти исчерпали свои возможности по объему захораниваемых ТКО.

Сейчас в Республике есть только один действующий объект обработки твердых коммунальных отходов — это комплекс для сортировки и прессования упаковки из раздельного сбора ООО «РЕМОНДИС Саранск». Его мощность не превышает трех тысяч тонн. Благодаря новому объекту, который будет построен в Саранске, уровень утилизации в регионе значительно вырастет.