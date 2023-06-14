Экология 14 июня 2023, 18:53 Глава РЭО обсудил с молодежью векторы развития экопросвещения

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Генеральный директор Российского экологического оператора принял участие в паблик-токе в рамках проекта «Академия ПМЭФ» и обсудил с молодежью экопросвещение в рамках реформы обращения с отходами.

«Экология как у нас в стране, так и в мировой повестке прочно входит в тройку самых часто задаваемых вопросов. На мой взгляд, нам точно нужно больше специалистов в экологической сфере, нам нужно поднимать уровень знаний населения относительно того, что есть плохо и что есть хорошо в экологии, и быть готовыми к тому, что нам придется тратить на экологию наши ресурсы, в первую очередь финансовые и временные», — отметил Денис Буцаев.

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Он также обратил внимание на качество потребляемых продуктов и росте определенных видов заболеваний, которые связаны в том числе с техногенными факторами, на загрязнение мирового океана пластиком и проблемы, возникающие из-за использования упаковки.

Для устранения вышеобозначенных проблем, важно проявлять ответственное отношение к природе и ее ресурсам, подчеркнул Буцаев.