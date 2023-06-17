Экология 17 июня 2023, 10:05 Глава РЭО обсудил с губернатором Псковской области создание КПО на 250 тысяч тонн в регионе

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев провел рабочую встречу с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым на полях XXVI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На встрече обсуждались вопросы реализации проекта по созданию комплексного объекта обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе.

«До конца 2024 года в Псковской области будет построен комплексный объект обращения с ТКО мощностью 250 тысяч тонн в год. Его создание позволит полностью выполнить показатели национального проекта „Экология“ в части обеспечения 100%-ной обработки и снижения доли захоронения до менее чем 50% от массы образования ТКО в регионе. По объекту получены положительные заключения государственных экспертиз, в ближайшее время мы ожидаем получение разрешения на строительство. За счет средств Федерального проекта „Комплексная система обращения с ТКО“ Псковская область получила средства финансовой поддержки в размере около 1,8 млрд рублей для обеспечения выплаты капитального гранта концессионеру, реализующему проект», — отметил Денис Буцаев.

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Комплексный объект расположится в Палкинском районе Псковской области. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест.

«Все это результат сложного и долгого пути. В ближайшее время мы получим положительное заключение экологической экспертизы и приступим к реализации проекта на земле. Новый современный объект позволит сортировать отходы, часть будет вывозиться в другие регионы на утилизацию и производство вторичной продукции. Все будет делаться по самым современным технологиям. И в течение 5 лет наши экологи точно смогут сказать, что закрытие существующих свалок и открытие современного объекта обращения с ТКО однозначно позитивно сказалось на экологии Псковской области», — подчеркнул губернатор области Михаил Ведерников.