Экология 01 сентября 2023, 10:31 Глава РЭО обсудил с губернатором Псковской области перспективные объекты ТКО РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудили развитие отрасли по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и перспективные объекты в регионе.

«Обсудили с Михаилом Юрьевичем ход реализации проектов в сфере обращения с ТКО и в целом развитие инфраструктуры ТКО на территории Псковской области. Согласно федеральному проекту, создание объектов должно способствовать достижению регионом показателей по 100% обработке ТКО и снижению захоронения на полигонах в два раза», — отметил Денис Буцаев.

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Обсуждался вопрос реализации проектов на основе концессионных соглашений и возможность их поддержки со стороны РЭО.

Рабочее совещание состоялось 31 августа в рамках визита главы РЭО в регион.