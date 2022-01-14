Глава РЭО объяснил предложение запретить бутылки кислотного цвета

Из-за низкой отбираемости одноразовых предметов, проблем со сбором больших партий отдельных видов отходов, в том числе бутылок кислотного цвета, что в итоге приводит к невозможности переработки, следует запретить такие товары и упаковку. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора, курирующего мусорную реформу, Денис Буцаев.

«Играет роль даже цвет упаковки. Редкие пластиковые бутылки кислотных или черного цветов выделяются на полке, но чтобы их переработать, нужно собрать партию — тонну бутылок, а это более 30 тысяч единиц. Это нереально», — отметил Буцаев.

В связи с этим в России готовятся запретить одноразовый пластик. РЭО уже подготовил перечень из 28 наименований, а региональные операторы подтвердили, что 27 из них невозможно отправить на переработку, так как на сортировочных линиях они не отбираются вообще и идут на полигон.

В список 28 товаров вошли одноразовая посуда, дойпаки, мелкие предметы, вроде ватных палочек, саше-пакетов, ложементы из полистирола. Например, подложка из вспененного полистирола, если на нее попадет капелька жира, то на переработку отправить такие отходы уже не получится, указал Буцаев.

По его словам, в России ежегодно образуется около 60 миллионов тонн твердых коммунальных отходов, а треть из этого занимают как раз одноразовый пластик и упаковка. Но только 50% упаковки возможно переработать. Список из 28 товаров уже изучают в Минпромторге, но запрет будет постепенным, подчеркнул глава РЭО.

«Естественно, к подобным запретам нужно подходить поэтапно, чтобы избежать эффекта шока на рынке. Поэтому и предлагается начать запрет именно с одноразовой пластиковой посуды — её легко можно заменить на многоразовую или на ту же одноразовую посуду, но из растительного сырья. Она сможет пойти на компост», — сказал Буцаев.