Глава РЭО объяснил, почему сортировка мусора не влияет на тариф

Глава Российского экологического оператора Денис Буцаев объяснил, почему раздельный сбор не влияет на тариф за вывоз мусора. Сортировку отходов он отнес к экологически ответственному поведению.

«Стоимость переработки всегда статична, она не сильно зависит от того, отсортировали вы мусор или нет. Но в случае, если вы не сортировали, процент того, что попадет на полигон, значительно повышается. И уровень загрязнения несоизмеримо выше там, где сортировки не происходит. Я бы отнес сортировку мусора к экологически ответственному поведению», — сказал Буцаев на полях XII Международного форума «Экология».

Несмотря на то, что сортировка мусора не занимает большую часть работы регионального оператора, она значительно упрощает процесс. Регоператор отвозит ТКО на сортировку, где каждую фракцию отбирают по видам. Затем все это нужно очистить, и это дорогостоящая процедура, отметил глава РЭО.

Далее регоператор должен утилизировать отобранные очищенные отходы на мощностях, которые не являются источником тарифообразования. Их не включают в тарифную сетку и возмещения на работу этих объектов нет.

Буцаев также рассказал, что в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) утилизаторы отходов могут получить компенсацию, в том числе на логистические отходы.