Экология 26 марта 2024, 14:44 Глава РЭО назвал важнейшие для отрасли ТКО законы за 5 лет РЭО

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев назвал ключевые законы, принятые в отрасли по обращению с отходами. Глава РЭО выступил с докладом о промежуточных итогах реформы отрасли 26 марта на расширенном заседании Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Госдумы.

«Хотел бы поблагодарить за крайне эффективную и планомерную работу по совершенствованию законодательства. За 5 лет принято 59 нормативно-правовых актов, и за это особая благодарность профильному комитету Государственной Думы. Выделю лишь несколько ключевых для отрасли законов — закон о совершенствовании механизма расширенной ответственности производителя (РОП), закон о вторичных ресурсах и вторичном сырье, поправки в КоАП РФ», — сообщил Денис Буцаев.

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Он назвал наиболее важные законопроекты, над которыми РЭО работает в данный момент и которые обсуждает с членами Комитета Госдумы. К первоочередным относятся законопроекты об утилизации органической фракции отходов путем компостирования, об обращении с отходами III–V классов опасности, об обращении с ТКО на труднодоступных территориях, данный законопроект уже прошел первое чтение.