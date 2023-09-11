Экология 11 сентября 2023, 12:27 Глава РЭО назвал Сахалин лидером по количеству концессий в сфере ТКО на Дальнем Востоке ВЭФ

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Сахалинская область заключила больше всех концессионных соглашений в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Дальневосточном федеральном округе. Об этом сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«Начну с того, что Валерий Игоревич (Лимаренко, губернатор Сахалинской области — прим.) не случайно у нас на сессии. Это лидер среди дальневосточных регионов по количеству концессионных соглашений и статусу их исполнения. Всего подписано пять концессионных соглашений, из них три крупнейшие, которые в общей сложности закрывают фактически все целевые показатели региона не только 2024 года, но 2030-го. И мы, когда разрабатывали совместно с коллегами из Газпромбанка и компанией „Ситиматик“ подобного рода соглашения, то выходили по договоренности с губернатором на решение задач, которые бы опережающим темпом закрывали потребности региона», — сказал Денис Буцаев на сессии «Дальний Восток: путь к переработке отходов и экономике замкнутого цикла».

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В данный момент активно ведется работа по проектированию объектов. «Мы рассчитываем до конца текущего года зайти в экспертизу для того, чтобы можно было начиная со следующего года приступить к строительству, очень сжатые сроки реализации», — добавил Денис Буцаев.

Мера поддержки РЭО представляет собой финансирование проектов, заключенных в рамках концессионных и инвестиционных соглашений, за счет средств от размещения облигаций РЭО в размере до 95% от общего объема инвестиций.