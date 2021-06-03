Это будет плавный переход. Глава РЭО рассказал, как будут запрещать неперерабатываемый пластик

Власти начали готовить законодательные поправки о запрете неперерабатываемого пластика и трудноизвлекаемых видов отходов. Глава Российского экологического оператора (РЭО), который курирует мусорную реформу, Денис Буцаев рассказал в интервью ТАСС, что переход к другим материалам будет плавным.

«Сегодня составляется перечень тех видов пластиков, которые перерабатываются тяжело либо не перерабатываются совсем. Мы выйдем с инициативой по трудноизвлекаемым видам отходов, которые мы предложим к постепенному исключению из товарооборота. Необходимо будет установить период, в течение которого производитель должен будет перейти на более экологичные виды упаковки», — сказал Буцаев на полях Петербургского международного экологического форума.

Сейчас РЭО, Минпромторг и Минприроды изучают виды упаковки и товаров, которые войдут в перечень, а также какой от них вред и как их собирать. Затем, если выяснится, что альтернатив нет, то «ведем речь о плавном переходе на иные виды перерабатываемых материалов». Одноразовые трубочки, ватные палочки являются кандидатами на попадание в этот список, так как это сложноизвлекаемые виды отходов.

Чтобы принять такие поправки, РЭО работает над новой системой расширенной ответственности производителей (РОП), по поручению президента РФ ее должны принять до конца года. Новая концепция определит, какой вид норматива будет для упаковки и иных отходов.

«Мы планируем, что упаковка будет полностью подлежать экосбору, поскольку именно она в основном оказывается у нас на полигонах. В первую очередь необходимо придумать, что с ней делать: как, на чем перерабатывать и куда должно поступать переработанное вторсырье», — отметил Буцаев.

По его мнению, перезапуск РОП позволит рынку почувствовать выгоду, появятся компании, «которые будут получать компенсацию затрат не только на капитальные, но и на операционные затраты». То есть им компенсируют траты на сбор вторсырья и перевозку до нужного завода по переработке.

«Это позволит перерабатывать на предприятиях те виды отходов, которые мы сегодня вывозим на полигон», — подчеркнул глава РЭО.

В интервью ТАСС Денис Буцаев также рассказал, какой рост тарифов за вывоз мусора ожидается в этом году. Кроме того, он назвал регионы, где с 1 июля предполагается снижение платы.