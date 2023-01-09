Экология 09 января 2023, 16:57 Глава РЭО исполнил мечту 3-летнего мальчика из ДНР о машинке на радиоуправлении

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Гендиректор РЭО Денис Буцаев принял участие в традиционной всероссийской акции «Елка желаний»

Гендиректор РЭО Денис Буцаев принял участие в традиционной всероссийской акции «Елка желаний» и помог исполнить мечты двух ребят. Новый год — один из самых любимых праздников, дети очень ждут подарков и волшебства. Очень важно сохранить у них эту веру в чудо, отметил он.

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Буцаев пояснил, что заранее не раскрывал деталей — чтобы сохранить сюрприз. Но на днях родители прислали фотографии счастливых ребят.

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Трехлетний Мирон Ворзонин из города Макеевка в Донецкой Народной Республике очень хотел машину на радиоуправлении, и получил ее на праздник.

Шестилетнему Кириллу Евдашкину из Астраханской области отправили в подарок сухой бассейн, о котором он попросил Деда Мороза. У Кирилла ДЦП. По мнению специалистов, занятия в сухом бассейне очень полезны для ребят с таким заболеванием. Да и просто играть с яркими шарами очень приятно и весело.

Брату-двойняшке Никите, который обожает комиксы Marvel, подарили конструктор Lego со Спайдерменом. А старшая сестра мальчиков, 11-летняя Вика, получила в подарок куклу «Волшебного единорога».

«Обязательно приму участие в акции и в следующем году! И продолжу других призывать к участию. Потому что подарить ребенку счастье — это бесценно и в то же время так просто», — отметил гендиректор РЭО.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится уже в пятый раз. Она стартовала 10 ноября и продлится до 28 февраля. В этом году в ней принимают участие и жители новых регионов страны. Главная цель проекта — подарить праздник детям и пожилым людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации.