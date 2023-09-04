Экология 04 сентября 2023, 09:04 Глава РЭО и губернатор Карелии обсудили развитие отрасли ТКО в регионе

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Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и глава Республики Карелия Артур Парфенчиков обсудили развитие инфраструктуры по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в регионе и создание перспективных объектов. Рабочее совещание состоялось в рамках визита главы РЭО в Республику.

«Система обращения с ТКО в Карелии продолжает совершенствоваться. Сегодня на повестке — развитие инфраструктуры, создание новых объектов и вопросы поддержки таких проектов. С Артуром Олеговичем обсудили ход реализации проектов по созданию объектов ТКО, которые позволят региону достичь показателей федерального проекта по 100% обработке и снижению захоронения отходов в два раза», — сообщил Денис Буцаев.

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На встрече обсуждалось участие РЭО в финансировании проектов, в том числе на основе концессионных соглашений.