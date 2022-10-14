Глава РЭО: ESG-повестка в странах БРИКС для России интереснее, чем в Европе | 360°

Экология 14 октября 2022, 15:20 Поделиться Telegram

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Viber Глава РЭО: ESG-повестка в странах БРИКС для России интереснее, чем в Европе

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Страны БРИКС для России более привлекательны с точки зрения сотрудничества в сфере ESG и устойчивого развития, нежели европейские партнеры. Такое мнение выразил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев на Конвенте в рамках II Российской открытой конференции по устойчивому развитию и ESG трансформации в МГИМО.

«Страны БРИКС, все те активные локомотивы экономического развития, которые растут намного быстрее рынка развитых стран, используют намного более продвинутые технологии, потому что от этого зависит их конкурентное преимущество на внешних рынках. И самое главное — страны, которые намерены играть в очень долгую, потому что в противном случае не смогут побороть всех сильных соперников, которые собрались в рамках клуба БРИКС. Исходя из этого для них ESG-стратегия, она, правда, на мой взгляд, не совсем корректно будет называться ESG, она скорее стратегия устойчивого экологического развития, для них крайне важна», — сказал Денис Буцаев.

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Он уточнил, что отношения с европейскими партнерами по экологической тематике до сих пор остаются плотными и непрерывающимися. Однако через полгода с момента старта работы РЭО по направлению ESG стало понятно, что «с европейцами мы ничего нового не достигнем». Так как европейские партнеры заняли позиции, с которых не будут отступать. «Почти весь остальной мир, за исключением Европы и так называемого золотого миллиарда, это те страны, с которыми интересно и важно работать», — добавил Буцаев.

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Глава РЭО видит возможности для кооперации с теми странами, которые находятся на этапе определения для самих себя ESG-стратегии и тактики, а также политики с точки зрения нормативного и ненормативного регулирования.

«Если говорить совсем прямо, для нас интереснее договариваться с ними, потому что они для нас основные конкуренты. Если страны золотого миллиарда для нас в большей степени являются контрагентами, то партнерами по технологическому и иным экономическим процессам для нас являются страны БРИКС. Поэтому перспективы того, чтобы мы могли находить и будем находить партнеров на зарубежных рынках — колоссальные. В этой связи очень интересны перспективы у специалистов, которые будут на этом специализироваться», — отметил Буцаев.

Во время мероприятия РЭО подписал с МГИМО соглашение о присоединении к Меморандуму о создании Консорциума по научно-методологическому обеспечению перехода к экономике замкнутого цикла. Госкомпания и вуз будут совместно готовить высококвалифицированные кадры в области экономики замкнутого цикла и устойчивого развития.

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