Глава РЭО: 44 млрд рублей требуется на обновление мусоровозов в России

На обновление почти 5000 мусоровозов в России необходимо 44,6 миллиарда рублей, сообщил генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Это почти треть от всего парка мусоровозов, действующих в стране.

«В России задействовано в обслуживании 22 773 транспортных средства, включая 15 451 мусоровоз. Из них 4 703 единицам техники требуется плановое обновление. Мы посчитали, что стоимость обновления составит 44,6 миллиарда рублей. Расчет производился исходя из средней стоимости мусоровоза на базе „КамАЗ“ в размере 9,5 миллиона рублей», — отметил Денис Буцаев.

Всего по стране работает 176 региональных операторов, согласно Федеральной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами. Услугами операторов из них пользуются 137, остальные осуществляют вывоз самостоятельно.

«У 785 операторов по транспортированию в обслуживании находится 21 297 единиц техники, включая 14 645 мусоровозов, из которых 4128 имеют потребность в обновлении. Что касается регоператоров, то из 1476 единиц техники, включая 806 мусоровозов, обновления требуют 575», — сказал заместитель генерального директора по региональному развитию и инфраструктуре ППК РЭО Евгений Карелов.

В прошлом году Российский экологический оператор и Минприроды России предложили расширить меры поддержки для проектов в сфере обращения с ТКО. Было предложено ввести механизм льготного лизинга для оборудования и техники. Законопроект о полномочиях РЭО, который сейчас находится на рассмотрении, позволит наделить ППК правом компенсировать недополученные доходы лизинговых организаций в размере 25% от стоимости предмета лизинга. Он также даст РЭО возможность предоставлять акционерные займы и займы инвесторам.