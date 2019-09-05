Глава Минприроды рассказал о мерах для улучшения экологии в грязных городах РФ
На полях Восточного экономического форума глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин обсудил с RT, какие меры будет приняты в стране для улучшения экологии в самых грязных городах.
Названы российские города с самым грязным воздухомПодробнее
Уточняется, что среди городов с самых грязным воздухом оказались Братск, Барнаул, Ангарск, Абакан и другие.
По словам министр, большую их часть включили в нацпроект «Экология». Он обратил внимание на то, что загрязнения связаны с выбросами промышленных предприятий на территории этих городов. На негативное качество воздуха влияет транспортная инфраструктура, а также угольные котельные.
«Транспорт будем переводить на газомоторное топливо. Будет реализован комплекс мероприятий, который каждый город будет защищать», — указал Кобылкин.