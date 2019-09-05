  • Глава Минприроды рассказал о мерах для улучшения экологии в грязных городах РФ

    05 сентября 2019, 11:36

    Артур Блянихов

    На полях Восточного экономического форума глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин обсудил с RT, какие меры будет приняты в стране для улучшения экологии в самых грязных городах.

    Названы российские города с самым грязным воздухом

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    Уточняется, что среди городов с самых грязным воздухом оказались Братск, Барнаул, Ангарск, Абакан и другие.

    По словам министр, большую их часть включили в нацпроект «Экология». Он обратил внимание на то, что загрязнения связаны с выбросами промышленных предприятий на территории этих городов. На негативное качество воздуха влияет транспортная инфраструктура, а также угольные котельные.

    «Транспорт будем переводить на газомоторное топливо. Будет реализован комплекс мероприятий, который каждый город будет защищать», — указал Кобылкин.