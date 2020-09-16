Глава Минприроды прокомментировал ситуацию с лесными пожарами в России

«Незаконных вырубок у нас уже мало. Основная причина — сельхозпалы. Здесь стоит вопрос ужесточения ответственности. Ведь есть территории, где этого не происходит», — процитировал Кобылкина сайт RT.

Он привел в пример Татарстан. Глава министерства уточнил, что все территории находятся в границах районов и городов. По его словам, у региональных властей есть все полномочия, чтобы обеспечивать порядок.