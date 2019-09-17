Глава Ярославской области рассказал о федеральном проекте «Оздоровление Волги»
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов рассказал, что с 2017 года в регионе ведется реализация федерального проекта «Оздоровление Волги». В его рамках до 2022 года в области намерены в три раза снизить объем неочищенных стоков. Об этом сообщило РИА ФАН.
Дмитрий Миронов отметил, что сейчас специалисты Минэкономразвития России предварительно согласовали шесть мероприятий. Они направлены на ликвидацию объектов накопленного вреда экологии.
«Я напомню, что инициатором этого проекта в 2017 году выступила именно Ярославская область, и для нас особенно важно выполнить поставленные задачи. В регионе планируется построить, реконструировать и модернизировать очистные сооружения канализации в нескольких районах и городских округах», — сказал губернатор.
Он отметил, что в этом году в акватории Волги проведут работы, направленные на выявление новых источников сброса загрязняющих веществ.