Глава Ярославской области рассказал о федеральном проекте «Оздоровление Волги»

Дмитрий Миронов отметил, что сейчас специалисты Минэкономразвития России предварительно согласовали шесть мероприятий. Они направлены на ликвидацию объектов накопленного вреда экологии.

«Я напомню, что инициатором этого проекта в 2017 году выступила именно Ярославская область, и для нас особенно важно выполнить поставленные задачи. В регионе планируется построить, реконструировать и модернизировать очистные сооружения канализации в нескольких районах и городских округах», — сказал губернатор.

Он отметил, что в этом году в акватории Волги проведут работы, направленные на выявление новых источников сброса загрязняющих веществ.