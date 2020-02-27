Глава Геленджика оскорбился рейтингом загрязненности городов мира

По словам Богодистова, его возмутила новость «о том, что Геленджик попал в пятерку российских городов с грязным воздухом!». Он удивился и тому, что информацию «растиражировали некоторые интернет-ресурсы».

«Нечистоплотно и непрофессионально сработали. Понимаю, что Геленджик у всех на устах и черный пиар на имидже нашего прекрасного города поднимает рейтинги изданий, но, как минимум, надо проверять факты, которые печатаете, а не бездумно размещать чушь на своих ресурсах», — подчеркнул глава города.

Богодистов отметил, что «за десять лет ни разу в Геленджике не регистрировались нетипичные пробы воздуха».

«Влияние вредных веществ на воздух может исходить от какого-либо крупного предприятия, которое осуществляет выброс вредных веществ в атмосферу. На территории нашего курорта нет ни одного подобного объекта», — вспомнил мэр слова главы территориального отдела Роспотребнадзора Ольги Тушиной.

Он обратил внимание на то, что в Геленджик часто переезжают люди, страдающие от заболеваний бронхо-легочной системы. Богодистов убежден, что это связано с «фитонцидами пицундской сосны и солями Черного моря», которыми наполнен воздух в городе.