Экология 22 августа 2023, 16:37 Глава Ассоциации «Ресурс» вошла в Общественно-экспертный совет при губернаторе Омской области по экологии

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К составу совета присоединились эксперты федерального уровня в сфере экологии и защиты окружающей среды по инициативе временно исполняющего обязанности губернатора Омской области Виталия Хоценко. Сектор экономики замкнутого цикла представила исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Эксперты совета по вопросам экологии подчеркнули положительную динамику по некоторым направлениям экологической повестки региона, в том числе в части реализации трех федеральных проектов в рамках нацпроекта «Экология». Это «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Чистый воздух» и «Чистая страна».

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«Омск активно включился в развитие инфраструктуры по обработке и размещению твердых коммунальных отходов. В 2024 году на территории этого региона планируется построить три новых комплекса обращения с ТКО на основе концессий. Их общая мощность превысит 800 тысяч тонн в части обработки и 400 тысяч тонн по утилизации. Вместе с тем Омская область проводит масштабную работу по рекультивации, а также стимулирует экологическую модернизацию промышленных предприятий ради очищения воздуха и реализует другие важные для экологии инициативы», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

«Эффективность работы региональных Советов сильно зависит от внимания руководителя региона, от позиции и подхода участников. Наша задача, как федеральной ассоциации, — обеспечить актуальное информирование о готовящихся изменениях нормативно-правовой базы, об успешных практиках и опыте других регионов, а также возможных путях решения схожих проблем. Уже на первом заседании мы представили предложения по проведению маркетинговых исследований при согласовании инвестиционных объектов по переработке вторичных ресурсов и применению нестационарного измерительного оборудования на границах санитарно-защитных зон. Это важно для снятия противоречий между органами контроля и объектами негативного воздействия на окружающую среду», — сказала исполнительный директор Ассоциации «Ресурс» Валерия Гулимова.

Общественно-экспертный совет при губернаторе Омской области по экологии возглавил руководитель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» создана при поддержке Российского экологического оператора. Организация призвана объединить бизнес, общество и государство под одной общей целью — это забота об экологии страны.