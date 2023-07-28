Экология 28 июля 2023, 16:27 Глава Ассоциации «Ресурс» рассказала о топ-проектах конкурса «Новатор Москвы»

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Эксперты ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» приняли участие в мероприятиях конкурса «Лучшие инновационные проекты для города „Новатор Москвы“». Руководитель ассоциации Валерия Гулимова выступила в качестве эксперта очной питч-сессии проектов, вошедших в топ-лист. Сессия состоялась 27 июля на площадке цифрового делового пространства.

«Трек „Экология, ресурсосбережение и охрана окружающей среды“ — один из наиболее ярких на конкурсе, представлен сильными участниками. Изначально логика конкурса грамотно делит их на три группы: проект будущего, меняющие реальность, лидеры инноваций в зависимости от уровня зрелости проекта. Поскольку финалисты выдержали серьезный предварительный отбор, уровень выступлений и подготовки впечатляет, однако наша задача как экспертов для проекта каждого уровня сформулировать полезные рекомендации», — прокомментировала Гулимова.

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В список топ-проектов вошли резиденты Сколково с портативным «Домом замкнутого цикла», перспективные биосорбенты с широким спектром применения от очистителей воздуха до поглощения запаха на производствах и иных площадках с сильным органолептическим воздействием, томография для щадящего и более экономичного обследования леса и зеленых насаждений на скрытые заболевания, перерабатываемые контейнеры малого объема для медицинских отходов, воздушные и водные беспилотные аппараты со многопараметрическими датчиками и обработкой полученной информации с использованием нейросетей.

Отдельно Гулимова отметила уникальный ворошитель для динамического компостирования органики любого происхождения. Его появление дает прорыв — дешевое, но управляемое качественное обезвреживание утилизации органических отходов за счет дополнительной аэрации. Такое оборудование применимо и в обращении с органикой ТКО, и для осадков сточных вод, и для отходов и побочных продуктов сельского хозяйства. И что особенно важно — полностью сделано Российской компанией и опробировано

«Речь не идет о битве технологий. Это именно конкурс проектов — важнейший этап, когда технология превращается в рыночный товар или услугу. Мы как Ассоциация содействия экономике замкнутого цикла целенаправленно поддерживаем новые эффективные решения, тем более, когда вопрос стоит об импортозамещении. Члены нашей Ассоциации работают более чем в 70 регионах России, поэтому потребность реального сектора в технологиях и инновациях понимаем хорошо. Цель нашего участия в подобных конкурсах — держать в поле зрения каждого проекта экономическую составляющую. „Экологично=Экономично“ тот принцип, без которого внедрение инновации невозможно», — обратила внимание эксперт.