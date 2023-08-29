Глава Ассоциации «Ресурс» приняла участие в конференции по итогам реформы ТКО в Казани | 360°

Экология 29 августа 2023, 13:42 Глава Ассоциации «Ресурс» приняла участие в конференции по итогам реформы ТКО в Казани РЭО

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Исполнительный директор Ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова выступила на пленарной сессии V научно-практической конференции «Твердые коммунальные отходы: законодательство и практика». Мероприятие прошло 24 августа в Казани. Она рассказала о взаимодействии участников комплексной системы обращения с отходами, проблемах, с которыми они сталкиваются, и путях их решения.

«Конференция в Казани оставила хорошее впечатление. Организаторы старались взглянуть на проблематику комплексной системы обращения с отходами с разных точек зрения. Поскольку мероприятие было заявлено как научно-практическая конференция, представители органов власти, региональных тарифных органов, региональных операторов по обращению с отходами старались дать анализ и экспертную оценку своего сегмента общей системы. Крайне важно вести прямой разговор в таком формате, где нет задачи отчетности по показателям, поэтому имеющиеся проблемы не воспринимаются как претензия одних участников системы к другим», — отметила Гулимова.

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Она указала, что на сессии остро звучал ряд нерешенных проблем. Например, те регионы, где расчет норматива для ТКО идет для граждан не «по метрам», а по зарегистрированным гражданам, обозначают критичность доступа к персональным данным. По словам Гулимовой, «Ресурс» сейчас работает в этом направлении с федеральным МинЖКХ.

Также на пленарной сессии были затронуты вопросы прохождения реформы в сфере обращения с ТКО, ценообразования, совершенствования законодательства, минимизации коррупционных рисков, практики прокурорского надзора, а также основные организационно-технические и экономические проблемы деятельности региональных операторов.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам и аналитическому сопровождению работы с федеральной схемой РЭО Алексей Макрушин рассказал по ВКС о развитии системы обращения с отходами в РФ.

В конференции приняли участие федеральные органы исполнительной власти, территориальные управления Федеральной антимонопольной службы, органы исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, учебные заведения, регулируемые организации, органы местного самоуправления, общественные организации.