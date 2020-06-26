Гигантский торнадо в Турции сняли на видео

Сильные ливни и град обрушились на Стамбул. Некоторые районы города затопило, а в одном даже образовался смерч.

Роликами природного явления поделились очевидцы в Twitter.

Сильный порывистый ветер повалил деревья. На одном из домов сорвало крышу. По данным Hurriyet Daily News, в результате урагана погиб один человек. Несколько жителей получили ранения.

Улицы Стамбула оказались залиты дождем. Пешеходы вынуждены пробираться по колено в воде.

Ранее в Астраханской области засняли необычное природное явление под названием «белое торнадо». Оно возникает, когда ветряные потоки взаимодействуют с пылью солончаков.