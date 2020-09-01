Гигантский кратер обнаружили в тундре в ЯНАО

Подробности ученые пока не раскрывают, но планируют серьезно исследовать находку. Известно, что такие кратеры в десятки метров глубиной исследователи называют гидролакколитами. Они появляются в результате газовых выбросов.

«В ямальской тундре обнаружена новая, семнадцатая по счету, воронка, очень больших размеров. Уникальность нынешней находки в том, что она в отличном состоянии, что позволит ученым детально изучить воронку», — рассказали в центре.

Ранее специалисты гляциологической экспедиции Научного центра изучения Арктики и МГУ им. М. В. Ломоносова рассказали, что на Полярном Урале полностью растаял ледник МГУ.

По словам участника экспедиции, научного сотрудника МГУ Михаила Иванова, последний раз ученые были на леднике 10 лет назад. Тогда им стало ясно, что приледниковое озеро разрушает ледник.

«На фотографиях, сделанных туристами в последующие годы, было видно, что какая-то часть ледника сохраняется. В этом году оказалось, что он полностью растаял», — обратил внимание специалист.