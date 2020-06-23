Гидрометцентр: жара вернется в европейскую часть России в конце недели

Европейская Россия несколько дней отдохнет от изнуряющей жары. К концу недели духота и палящее солнце вернутся. Уже в пятницу столбик термометра поднимется до отметки +31 градус.

«Меняется циркуляция, и с пятницы температурный фон — 25-30 градусов. И так до конца недели. Это касается западной половины европейской территории страны», — рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Собеседник добавил, что к концу недели температура воздуха будет на четыре-пять градусов выше климатической нормы.

На смену аномальной жаре в центральную часть России пришла прохлада. В Москве 23 июня — до +19 градусов. Ожидается облачная погода. Местами сильный дождь, гроза. Ветер восточный с переходом на юго-восточный до 10 метров в секунду.

В ночь на среду похолодает до +10 градусов, однако в течение дня будет теплее, чем днем ранее — до +25 градусов. Небо прояснится, дождей не ожидается. Ветер стихнет, а атмосферное давление поднимется до 755 миллиметров ртутного столба.