    30 марта 2020, 08:56

    Гидрометцентр усомнился во влиянии погоды на распространение коронавируса

    Дарья Бунякова

    Некоторые считают, что коронавирус погибает при высоких температурах. Но сейчас заболевшие есть и в тех странах, где постоянно жарко. Исходя из этого, нельзя утверждать, что на распространение инфекции напрямую влияет погода.
    Гидрометцентр усомнился во влиянии погоды на распространение коронавируса

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что не особо верит в зависимость заражения коронавирусом от климата. Влияние температуры на распространение или ослабление инфекции должны подтвердить ученые или врачи.

    «В том же Таиланде, где температура около +30 градусов, существует и коронавирус, и жесткие меры борьбы с ним. На Ближнем Востоке, в Турции, в Израиле, в Сирии температура уже около +25 градусов, и ничего, он распространяется активно. Я не очень верю, что он [коронавирус] прямо зависим от погоды», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

    При этом он добавил, что не исключает полностью возможность влияния погоды на коронавирус. Вероятно, солнечная активность может как-то сказываться на распространении, но необходимы доказательства.

    Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что оптимальной температурой для инфекции являются от +6 до +8 градусов тепла.

    Сейчас в России насчитывается 1534 случая заболевания COVID-19. Врачам не удалось спасти восемь пациентов. В мире число заразившихся перевалило за отметку в 723 тысячи человек.