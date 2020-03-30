Гидрометцентр усомнился во влиянии погоды на распространение коронавируса

Некоторые считают, что коронавирус погибает при высоких температурах. Но сейчас заболевшие есть и в тех странах, где постоянно жарко. Исходя из этого, нельзя утверждать, что на распространение инфекции напрямую влияет погода.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что не особо верит в зависимость заражения коронавирусом от климата. Влияние температуры на распространение или ослабление инфекции должны подтвердить ученые или врачи.

«В том же Таиланде, где температура около +30 градусов, существует и коронавирус, и жесткие меры борьбы с ним. На Ближнем Востоке, в Турции, в Израиле, в Сирии температура уже около +25 градусов, и ничего, он распространяется активно. Я не очень верю, что он [коронавирус] прямо зависим от погоды», — приводит слова Вильфанда ТАСС.

При этом он добавил, что не исключает полностью возможность влияния погоды на коронавирус. Вероятно, солнечная активность может как-то сказываться на распространении, но необходимы доказательства.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко отметил, что оптимальной температурой для инфекции являются от +6 до +8 градусов тепла.

Сейчас в России насчитывается 1534 случая заболевания COVID-19. Врачам не удалось спасти восемь пациентов. В мире число заразившихся перевалило за отметку в 723 тысячи человек.