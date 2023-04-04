Экология 04 апреля 2023, 08:59 Гидрометцентр спрогнозировал в Москве небольшие дожди Гидрометцентр сообщил о небольшом дожде в Москве 4 апреля Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве 4 апреля ожидается облачная погода с прояснениями, небольшие дожди. Воздух прогреется до +13 градусов, сообщил Гидрометцентр.

Осадки выпадут местами по городу, подует северо-восточный ветер скоростью от двух до семи метров в секунду. Днем столбик термометра покажет +11…+13 градусов, ночью +3…+5 градусов. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба. В Подмосковье в среднем днем воздух прогреется до +8…+13 градусов, ночью похолодает до нуля.

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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус объяснил в своем Telegram-канале, что погоду определит влияние периферии южного циклона. Утром в некоторых районах города появились очаги туманов, в целом по Москве во вторник — облачная погода с неустойчивыми прояснениями. В среду, по его словам, температура воздуха составит +11…+13 градусов, осадков не предвидится.

Сменить покрышки на летние после 10 апреля посоветовал москвичам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По его словам, пока температура воздуха не удержится на уровне +5 градусов хотя бы пять ночей подряд, делать это нецелесообразно.