Гидрометцентр спрогнозировал опасную погоду в ряде регионов России

Ливни, штормовой ветер, град ожидаются в начале недели на юге Европейской России, а также на Урале и в Крыму. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, «волна тепла» придет с 5 июня в Санкт-Петербург, в Карелию, на Кольский полуостров.

«В Южном федеральном округе и Северо-Кавказском федеральном округе будут проходить фронтальные разделы, будет много осадков», — сказал синоптик РИА «Новости».

Он добавил, что в Крыму может начаться ветер с порывами до 20–25 метров в секунду, не исключен сильный ливень. В начале недели температура воздуха на полуострове не превысит +24...+25 градусов.

Вильфанд сообщил, что сильный дождь, град, гроза и ветер с порывами до 15-20 метров в секунду ожидается в Ростовской области. При этом температура воздуха составит до +40 градусов.

«Аналогичная ситуация в северокавказских республиках: сильный дождь, град, ветер. В Карачаево-Черкесии даже до 27 метров в секунду… Такая ситуация (опасные погодные явления. — прим. ред.) на Ставрополье будет до вторника», — подчеркнул представитель Гидрометцентра.

Он заявил, что ветер, сильные дожди, грозы, град ожидаются в Свердловской и Челябинской областях. В Курганской области будет жарко — до +37 градусов. Аномальная жара сохраняется и в Якутии. Там температура превысит норму на 10-12 градусов

В московский регион возвращается жаркая погода. На этой недели прогнозируют около +25 градусов, к выходным — до +30 градусов.