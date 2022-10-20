Гидрометцентр спрогнозировал дождь со снегом и минусовую температуру в ХМАО | 360°

Экология 20 октября 2022, 15:58 Гидрометцентр спрогнозировал дождь со снегом и минусовую температуру в ХМАО

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Дождь со снегом и похолодание до -2 градусов ожидаются в ХМАО до конца недели. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

«21 октября днем повсеместно небольшие осадки (дождь, мокрый снег, снег). <…> Температура ночью -2, +3 градуса, днем 0, +5 градусов», — уточнили синоптики.

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На следующий день, 22 октября, ночная температура будет достигать -4 градусов. Дождь со снегом также продолжатся.

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