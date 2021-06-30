Гидрометцентр спрогнозировал аномальную жару в ряде регионов России

Аномально теплая погода прогнозируется в регионах Дальневосточного, Северо-Западного, Южного, федеральных округов. Волна тепла также ожидает Урал и Поволжье. Комфортная погода с температурой до +31 градуса порадует центр России. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Наиболее теплые регионы, где по-настоящему проблемы с жарой, — это Архангельская, Вологодская области, Республика Коми. Там температура выше нормы на 7-8 градусов в ближайшие дни — тепло до +28…+32 градусов», — сказал Вильфанд ТАСС.

По его словам, в Южном федеральном округе температура почти везде превышает норму на 7 градусов В Краснодарском крае ожидается до +30… +35 градусов. Синоптик добавил, что аномально теплой окажется погода на Дальнем Востоке. В Хабаровском крае и Якутии ожидается +34…+37 градусов. Это на 8-10 градусов выше нормы.

«Юг Урала, Свердловская, Челябинская, Курганская области — там на 7-10 градусов выше нормы. Температура ожидается 30-36 градусов тепла», — добавил он.

Вильфанд отметил, что в Приволжском федеральном округе температура тоже на 7-10 градусов выше нормы. В Чувашии прогнозируется +31...+37 градусов.