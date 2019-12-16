Гидрометцентр составил прогноз погоды на январь 2020 года
По ее словам, после Нового года температура в столице будет выше нормы всего на один градус. При этом обычно в январе столбики термометров в Москве держатся на отметке -10… -15 градусов ночью и -5…-10 градусов днем. Норма осадков составляет 42 миллиметра, а средняя высота снега — порядка 40 сантиметров. Об этом синоптик сообщила «Российской газете».
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На юге европейской территории, на востоке Центрального округа, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области) будет теплее обычного. Также чуть выше нормы окажется температура в Амурской области, Хабаровском крае, на западе Якутии и на севере Сибири.
Однако жители западной части Мурманской области, запада Ленинградской области, севера и юго-запада Карелии столкнутся с температурами ниже обычного. Также холоднее привычного окажется в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также на Алтае и в Тыве. Сильные морозы ожидают Чукотку, северо-восток Якутии и континентальные районы Магаданской области.