Гидрометцентр составил прогноз погоды на январь 2020 года

Погода в январе по всей России будет очень разной. Где-то ожидаются холода, а где-то первый месяц 2020 года окажется теплее климатической нормы. Что касается Москвы, то январь не будет очень морозным. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

По ее словам, после Нового года температура в столице будет выше нормы всего на один градус. При этом обычно в январе столбики термометров в Москве держатся на отметке -10… -15 градусов ночью и -5…-10 градусов днем. Норма осадков составляет 42 миллиметра, а средняя высота снега — порядка 40 сантиметров. Об этом синоптик сообщила «Российской газете».

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На юге европейской территории, на востоке Центрального округа, в Поволжье, на Урале (кроме Челябинской области) будет теплее обычного. Также чуть выше нормы окажется температура в Амурской области, Хабаровском крае, на западе Якутии и на севере Сибири.

Однако жители западной части Мурманской области, запада Ленинградской области, севера и юго-запада Карелии столкнутся с температурами ниже обычного. Также холоднее привычного окажется в Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также на Алтае и в Тыве. Сильные морозы ожидают Чукотку, северо-восток Якутии и континентальные районы Магаданской области.