Гидрометцентр сообщил о прошедшей в Москве редкой погодной аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что тихие грозы без дождя, которые прошли в Москве, — очень редкое погодное явление. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он пояснил, что подобное явление безопасно, оно из-за некоторых физических особенностей.

«Люди часто видят молнию, но не слышат звук грома — это называется «зарница», — рассказал метеоролог и пояснил, что это связано с тем, что скорость света сильно превышает скорость звука.

Отсутствие дождя Вильфанд объяснил высокой температурой воздуха. Дождь на самом деле идет, но из-за жары испаряется быстрее, чем долетает до земли.