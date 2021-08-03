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    03 августа 2021, 18:06

    Гидрометцентр сообщил о прошедшей в Москве редкой погодной аномалии

    Дарья Морозова

    Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что тихие грозы без дождя, которые прошли в Москве, — очень редкое погодное явление. Об этом сообщила Lenta.ru.

    Он пояснил, что подобное явление безопасно, оно из-за некоторых физических особенностей.

    «Люди часто видят молнию, но не слышат звук грома — это называется «зарница», — рассказал метеоролог и пояснил, что это связано с тем, что скорость света сильно превышает скорость звука.

    Отсутствие дождя Вильфанд объяснил высокой температурой воздуха. Дождь на самом деле идет, но из-за жары испаряется быстрее, чем долетает до земли.