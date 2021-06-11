Гидрометцентр сообщил, когда в Центральную Россию вернется тепло

Потепление придет в Центральный федеральный округ 13 июня. В начале недели температура поднимется еще на один-два градуса. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

«По предварительным расчетам, повышение температуры воздуха на один-два градуса можно ожидать к началу следующей недели», — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в комментарии РИА «Новости».

Главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова отметила, что с воскресенья дождей будет меньше. Осадки были связаны с южным циклоном.

«Начиная с воскресенья инициатива перейдет к циклону, который будет севернее Москвы перемещаться, а мы окажемся на его южной периферии, здесь изменится направление ветра, будет более теплый, относительно более сухой воздух», — уточнила Макарова.

Однако жары ждать не стоит. Днем — от +20 до +25 градусов, ночью — от +10 до +15 градусов. Синоптик обещала, что будет солнечнее, чем на уходящей неделе.

По словам Макаровой, вскоре после потепления стоит опять ждать похолодания. Оно придет вместе с холодным фронтом. Однако говорить о температуре воздуха пока рано.

В Гидрометцентре напомнили, что такое лето было в 1960–1990-е годы. Вильфанд назвал дождливый июнь в столице «старомосковским».