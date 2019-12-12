Гидрометцентр рассказал о предстоящих морозах в России
Однако, какие именно дни будут предельно морозными, пока сказать нельзя. Ведь самые точные прогнозы делают за несколько суток до определенной даты.
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«С одной стороны, зима ожидается не холодной. Температура на большей части страны будет около и выше нормы. Но зима будет не однородной», — заявил Вильфанд «Российской газете».
По его словам, на частые температурные скачки указывают индексы циркуляции. Речь идет об индексе североатлантического колебания и индексе арктического колебания.
«По нашим моделям, в этом году будет отрицательная фаза североатлантического колебания. И это значит, что будут частые нарушения зональной циркуляции. Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погод», — уточнил руководитель Гидрометцентра.
Изменения температуры ожидают Западную Сибирь, Красноярский край и европейскую часть России. Погода может быть как холодной, так и теплой.
Москвичей этой зимой ожидают несколько холодных периодов, когда температура воздуха будет опускаться ниже -25 градусов. Однако в ближайшее время Москву ожидает потепление. Оно начнется уже на предстоящих выходных. В субботу и воскресенье может выпасть снег. В следующий вторник столбики термометров могут подняться до отметки +5 градусов.