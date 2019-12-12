Гидрометцентр рассказал о предстоящих морозах в России

Неоднородная погода ожидает россиян в этом зимнем сезоне. Как рассказал и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд, синоптики прогнозируют несколько волн холода.

Однако, какие именно дни будут предельно морозными, пока сказать нельзя. Ведь самые точные прогнозы делают за несколько суток до определенной даты.

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«С одной стороны, зима ожидается не холодной. Температура на большей части страны будет около и выше нормы. Но зима будет не однородной», — заявил Вильфанд «Российской газете».

По его словам, на частые температурные скачки указывают индексы циркуляции. Речь идет об индексе североатлантического колебания и индексе арктического колебания.

«По нашим моделям, в этом году будет отрицательная фаза североатлантического колебания. И это значит, что будут частые нарушения зональной циркуляции. Раз частые нарушения, значит, частые смены режима погод», — уточнил руководитель Гидрометцентра.

Изменения температуры ожидают Западную Сибирь, Красноярский край и европейскую часть России. Погода может быть как холодной, так и теплой.

Москвичей этой зимой ожидают несколько холодных периодов, когда температура воздуха будет опускаться ниже -25 градусов. Однако в ближайшее время Москву ожидает потепление. Оно начнется уже на предстоящих выходных. В субботу и воскресенье может выпасть снег. В следующий вторник столбики термометров могут подняться до отметки +5 градусов.