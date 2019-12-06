Гидрометцентр рассказал о погоде на Новый год

Лишь синоптикам-экстрасенсам под силу определить, какой будет погода через 20-30-40 дней. В Гидрометцентре специалисты могут более-менее точно предсказывать температуру воздуха на неделю или две вперед, но не больше. Прогноз высокой точности возможен лишь на 5-7 дней вперед, все остальное — пальцем в небо.

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В Москве по-настоящему сильные морозы в конце декабря-начале января бывали. В прошлый раз такое фиксировалось в конце 1970-х годов. В последнее десятилетие зимы в целом были достаточно мягкие.