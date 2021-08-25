Гидрометцентр предупредил о погодной аномалии на Урале

В некоторых регионах России все еще сохраняется аномально жаркая погода, и в ближайшие дни очаг жары сместится на Урал. Об этом в беседе с «РИА Новости» предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, пока летнее тепло не уйдет из Поволжья — жара там продлится еще несколько дней. Но самые пиковые температуры постепенно смещаются на Урал. Аномальная погода на 13 градусов выше нормы ожидает жителей Свердловской, Челябинской и Тюменской областей.

Роман Вильфанд отметил, что страдать от жары жители регионов будут недолго. Аномальное тепло продержится только до начала следующей недели, потом температура будет стремиться к обычным для сезона показателям.

Центральная часть России при этом уже ощутила на себе начало настоящей осени. В ближайшие дни температура ночами будет опускаться до +5 градусов. Погода будет холодной и ненастной, столбик термометра приблизится к показателям, обычным для второй половины сентября.