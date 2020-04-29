Гидрометцентр предрек России тяжелый сезон лесных пожаров

В этом году на территории России сложились условия для возникновения лесных пожаров. Уже в апреле их число оказалось очень большим. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Год ожидается с точки зрения пожароопасности напряженный и сложный», — заявил он ТАСС.

По его словам, этому будет способствовать жаркое лето. Поэтому существует вероятность, что могут возникнуть пожары четвертого и пятого уровня опасности.

Вильфанд в комментарии РИА «Новости» добавил, что количество пожаров в этом апреле превысило показатель за аналогичный период в прошедшие пять лет.

По состоянию на 29 апреля в России зафиксировано 92 лесных пожара на площади более 60 800 гектаров. Основная их часть находится в Забайкалье. Об этом сообщили в пресс-службе Авиалесоохраны. Там добавили, что за прошедшие сутки удалось потушить 94 лесных пожара на площади более 22 тысяч гектаров. Ранее «360» писал о том, в каких регионах России начался сезон паводков и лесных пожаров.

В Рослесхозе подчеркивают, что надо различать природные и лесные пожары. К последним относятся возгорания на территории лесного фонда. Остальные очаги возникают в основном на землях сельскохозяйственного назначения.