Гидрометцентр пообещал заметное потепление москвичам и жителям Подмосковья к концу недели | 360°

Экология 27 сентября 2022, 07:44 Поделиться Telegram

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Viber Гидрометцентр пообещал заметное потепление москвичам и жителям Подмосковья к концу недели Синоптик Ыильфанд: Москву и Подмосковье ждет потепление к концу недели РИА «Новости»

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Порывистый ветер и дожди ожидают московский регион в среду, 28 сентября. Однако после этого начнется потепление. Уже днем в пятницу столбики термометров поднимутся выше +15 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Предварительные расчеты показывают, что с четверга температура начнет повышаться. В пятницу будет уже до +15 градусов и выше. После полудня в четверг также осадки практически прекращаются, не прогнозируются они в пятницу и субботу. Можно ли это ассоциировать с бабьем летом? Не стал бы торопиться, но дни будут заметно теплее», — сказал он ТАСС.

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Согласно данным на сайте Гидрометцентра, днем в четверг в столице и Подмосковье потеплеет до +12...+14 градусов, в пятницу — до +12... +17 градусов, в субботу ожидается от +14 до +19 градусов, а в воскресенье — от +16 до +21 градуса тепла.

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Вильфанд предупредил, что до начала потепления в регионе будет некомфортная температура. В среду будет +9...+11 градусов. Также возможны дожди и порывы ветра до 15 метров в секунду.

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